A próxima temporada já deve estar no horizonte do Inter

Torcida colorada espera a conquista de títulos em 2026. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mesmo que o momento seja de recuperação, a missão da direção colorada é entender como vai planejar o ano de 2026. O futuro do clube ainda é incerto no Campeonato Brasileiro. De acordo com as probabilidades, temos uma chance remota de 2,4% de classificação direta para Libertadores da América. E esse número pode crescer, dependendo do número de vagas que surgirem até o final da competição. Já para vaga na Sul-Americana a probabilidade é de 45%. E, por último, o risco de rebaixamento é de 7,3%.

Dentro de todos esses caminhos que o clube pode rumar para 2026, é preciso entender como se adiantar para superar as dificuldades apresentadas pelo mercado de transferências. Diferentemente de outros anos, a gestão do Inter tem que ter encaminhada soluções táticas e técnicas desde cedo. O melhor caminho para ser trilhado só pode ser definido por quem vive a rotina do clube.

O calendário brasileiro sofrerá alterações importantes no próximo ano. A Copa do Mundo vai fazer com que todas as competições se cruzem já em janeiro e fevereiro. Com isso, não teremos tempo para melhorar o time ao longo da temporada. Desta vez, o acerto na montagem de elenco tem que ser pontual.

Mesmo que o time não classifique para Libertadores da América o investimento em jogadores é inevitável. Ficou provado nesta temporada que a dificuldade aumentará ao longo do tempo. Nossos rivais estão cada vez mais ricos e consequentemente formando times fortes. O único adversário que conseguimos enfrentar com superioridade no ano foi o Grêmio. Por isso, até para vencer campeonatos menos importantes é necessário um grupo robusto e competitivo.

Em 2026, Alessandro Barcellos terá a sua última chance como presidente do Inter. Uma temporada positiva com títulos e boas contratações pode mudar o rumo e reescrever a história de Barcellos. Além disso, isso tem impacto no tamanho da sua influência no próximo processo eleitoral.