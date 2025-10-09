A palavra para Ramón Díaz é “manutenção”

Sob o comando de Ramón Díaz, o Inter conseguiu um bom desempenho sobre o Botafogo. Ricardo Durte / Inter/Divulgação

A perspectiva em relação ao futuro do Inter virou do avesso depois da partida contra o Botafogo. O maior desejo para o torcedor era que a parada para data FIFA chegasse logo. Essa seria a única saída para que a nova comissão técnica tivesse tempo para reorganizar todos os problemas que surgiram ao longo da atual temporada. A partir de agora, Ramón pode aperfeiçoar aquilo que começou a funcionar no último sábado (4).

Apesar dos dois gols bem construídos no último jogo, a maior virtude da equipe foi o sistema defensivo. O time estava vindo de 15 jogos seguidos sofrendo gols e conseguiu estancar este vazamento contra um adversário qualificado e perigoso no sistema ofensivo.

A diferença para os outros jogos estava na formatação da equipe. O esquema com três zagueiros trouxe mais segurança para setores frágeis do time dentro de campo. Enquanto dois zagueiros e dois laterais eram usados, os lados do campo eram avenidas com destino direto ao gol defendido pelo Inter.

A falta de proteção na zaga fez com que alguns jogadores importantes do elenco ficassem expostos. O que mais sofreu com tudo isso foi Bernabei. O lateral colorado tem um desequilíbrio entre atacar e defender. No ataque ele funciona perfeitamente. Consegue fazer parte de várias construções importantes nas chances de gols criadas pela equipe. Por outro lado, na defesa a dificuldade é imensa.

Além de Bernabei, Victor Gabriel também sofreu com a fragilidade do time para se defender. O jovem atleta demonstrou potencial, mas a pouca idade somada aos problemas táticos acabaram fazendo com que esse jogador fizesse parte de muitos erros que aconteceram nos gols sofridos pelo Inter.

O sistema com três zagueiros funcionou ou foi o modelo que melhor protegeu o time. Além disso, o Inter conseguiu ter um desempenho sólido com essa formatação. Isso permitiu com que a equipe tivesse tranquilidade para buscar os gols já que estava seguro defensivamente.