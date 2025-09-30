Times do Z-4 estão jogando mais futebol do que o Inter

Desempenho colorado contra o Juventude preocupou. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A queda de rendimento do Inter é assustadora. É normal que times sintam o impacto de eliminações. Até a chegada de uma possível recuperação as coisas são difíceis e a retomada é mais complexa do que se imagina.

Nessas situações é necessário ter paciência para que seja possível reorganizar o físico e, principalmente, o fator mental. Porém, a equipe colorada já passou dos limites e chegou em um nível que preocupa a torcida em relação à campanha do clube até o final do ano.

Na partida do Inter no último final de semana o desempenho do time preocupou. O adversário era o Juventude que está dentro da zona de rebaixamento em grande parte da competição. Apesar da recuperação que Thiago Carpini trouxe ao time da Serra Gaúcha, ainda é um rival limitado.

Atualmente, por mais dura que seja essa realidade, o Juventude joga mais futebol do que o Inter. E deve ser proibido normalizar ou aceitar esta condição.

Antes da última parada para data Fifa, times como Vasco e Grêmio eram considerados fracos e candidatos ao rebaixamento. Mas o declínio do Inter foi tão grande que acabamos ficando paras trás — enquanto alguns se organizaram e buscaram soluções para seus problemas, a direção colorada ficou na mesmice e enfraqueceu ainda mais o seu elenco.

Atenção ao rebaixamento

Inclusive, estar abaixo da régua de rivais que estão no Z-4 é perigoso. Se o grupo apresenta dificuldades contra adversários tão limitados, de que forma pode conseguir fazer enfrentamento diante de times que estão na parte de cima da tabela?

Confiar apenas na força da camisa e da torcida é um fracasso anunciado. A cada rodada o Inter deixar de olhar para vaga de Libertadores e precisa estar atento ao rebaixamento. Em nenhuma projeção imaginávamos estar falando sobre isso a essa altura da temporada.