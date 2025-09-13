Sem mudança de estratégia não teremos resultados  

Roger Machado comandou último treino do Inter antes da partida contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Internacional

As probabilidades não são nada favoráveis ao Inter para esse confronto diante do Palmeiras. O péssimo momento do time e a qualidade do adversário deixam tudo muito mais complicado na busca por um resultado positivo em São Paulo.

A tendência é que os mandantes façam a estreia de jogadores qualificados que foram contratados na última janela de transferências. Em paralelo, o colorado se desfez de inúmeros atletas e tenta se remontar com as peças que tem dentro de casa.

Esse jogo é o ponto de partida de uma sequência pesada para o Inter. As quatro primeiras datas no retorno da data FIFA são contra Palmeiras, Grêmio, Juventude e Corinthians. Com o nível de desempenho apresentado nos últimos meses é difícil projetar bons resultados nesse recorte de jogos. Somente uma mudança drástica na equipe pode alterar o cenário e criar boas perspectivas para as próximas semanas.

Se imagina que o time terá a mesma estrutura das últimas escalações. O que muda são as peças utilizadas por Roger Machado. Essa escolha já faz o Inter começar errado essa retomada no Campeonato Brasileiro. A temporada já provou para comissão técnica que o modelo de jogo da equipe está mapeado pelos adversários e se tornou ultrapassado. Não mudar é comprar passagem só de ida em direção ao fracasso.

É importante ter convicções para não banalizar as mudanças em um time. Porém, chega um momento que insistir no que não tem dado certo deixa de ser convicção e se transforma em teimosia. Infelizmente, Roger tem se notabilizado por teimosias que estão custando caro para o Inter.

A partida contra o Palmeiras é importante para distensionar o ambiente e afastar a desconfiança da cabeça dos torcedores. O clássico Gre-Nal começa neste final de semana. A dívida do time com a arquibancada é gigante.