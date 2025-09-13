Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Modelo de jogo ultrapassado
Opinião

Sem mudança de estratégia não teremos resultados  

Somente uma mudança drástica na equipe pode alterar o cenário e criar boas perspectivas para as próximas semanas

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS