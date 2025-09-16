Quem chega melhor para o clássico Gre-Nal?

Impressão é de que jogadores colorados estão correndo menos do que conseguem. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No final de semana as duas equipes decepcionaram o seu torcedor. Do lado gremista o tamanho da frustração está mais ligado à falta de vitórias dentro da própria casa. Por lá, o Grêmio acumulou resultados negativos contra Sport, Ceará e, por último, diante do Mirassol.

Do lado colorado a decepção está ligada ao péssimo desempenho do time que tem se estendido desde antes do Mundial de Clubes. A equipe não consegue jogar bem e até quando vence deixa a torcida com dúvidas em relação a capacidade do elenco.

Apesar de os dois times estarem no mesmo lado negativo da gangorra, ainda é possível destacar quem chega como favorito para esse confronto. Nosso rival não vive um bom momento, mas apresenta mais transpiração dentro dos jogos.

No caso do Inter, a impressão é que além da falta de qualidade os jogadores estão correndo menos do que realmente conseguem correr. Os motivos que possam justificar essa situação não sabemos. Mas tenho certeza de que algo de anormal está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio.

Apatia

Em alguns casos só a vontade de vencer não garante resultado. Na grande parte das oportunidades o time mais qualificado vence. Porém, no futebol brasileiro, a entrega é fundamental para que equipes alcancem objetivos.

Por aqui, o futebol é equilibrado e poucos grupos são drasticamente superiores a outros. Atualmente, apenas dois clubes estão em outra prateleira: Flamengo e Palmeiras. O resto briga de forma igual por espaço nas grandes competições. O Inter faz parte deste grupo. E para que possa ter alguma chance precisa ter o nível de competitividade lá no alto.

Hoje, o Inter não é mais competitivo do que o Grêmio. As dificuldades do rival estão ligadas a dificuldades técnicas e estratégicas, mas não de entrega. No início do ano o time colorado era superior em todos esses pilares, porém, na metade do ano, sofre dos mesmos problemas técnicos e estratégicos. Além disso, sai em desvantagem porque tem um time apático que não corre o suficiente pelos resultados.