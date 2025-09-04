O tamanho da responsabilidade de Enner Valencia

Valencia não está sendo decisivo no Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Durante a semana repercutiu consideravelmente a entrevista do técnico da Seleção Equatoriana, Sebastián Beccacece, que defendeu Enner Valencia em relação ao péssimo momento do atacante.

O treinador falou sobre a importância de Enner para o contexto da sua seleção e como ele tem sido decisivo nos jogos das Eliminatórias. E, com certeza, a relevância do atleta para o Equador é incontestável. Ele é um dos maiores jogadores da história do país.

Porém, quando falamos da relação do Equador com as conquistas a régua é bem diferente na comparação com o Inter. Os equatorianos fazem festa quando classificados para Copa do Mundo e isso está de bom tamanho para crítica do país. Com as devidas proporções, o torcedor colorado quer ser campeão. O que é considerado grande conquista para alguns não passa de uma entrega mínima para outros.

O técnico do Equador pontuou que o momento ruim de Enner não é uma responsabilidade apenas do jogador. Para Beccacece, o time precisa ajudar o atacante para que o seu melhor futebol seja extraído dentro dos confrontos. Em partes, está correto. Mas o problema enfrentado por Valencia em Porto Alegre é muito maior do que desempenho dentro de campo.

Enner tem problemas de entrega. O nível de competitividade do equatoriano se destaca de forma negativa. Poucas vezes vi um atleta com tão pouca vontade para vestir a camisa de um time. A impressão é que ele está fazendo um favor entrnando em campo. Até o menino da base, Ricardo Mathias, conseguiu demonstrar mais do que Enner na temporada.

Por último, precisamos destacar a falta do poder de decisão que Enner Valencia tem. Poucas vezes ele foi decisivo e até hoje carrega a marca de não definir os jogos no momento que o time mais precisa. Por isso, as críticas são justas e as falas do técnico Beccacece não são completamente corretas.