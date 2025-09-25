O tamanho da partida do Inter contra o Juventude  

Equipe colorada treinou na manhã de quarta-feira (24) visando o confronto do próximo sábado (27). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A crise colorada está estabelecida desde as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. O time foi perdendo força e o auge desta apatia se consolidou na derrota dentro de casa no clássico Gre-Nal – um resultado que surpreendeu o total de zero pessoas. A tragédia estava anunciada. Um time com forte sintomas de fraqueza mental não tem condições de dar a volta por cima. Nem mesmo a comissão técnica parecia ter forças para passar o mínimo de motivação para seus jogadores.

A passagem de Roger Machado precisa ficar no passado. Os problemas do Inter não são completamente de responsabilidade de Roger. É importante destacar a porcentagem de culpa dos jogadores e, principalmente, da direção que está no comando da instituição desde 2021. A partir de agora, é necessário mudar o que estava na alçada do antigo treinador e potencializar as qualidades do nosso plantel.

O grupo precisa de uma virada de chave urgente por dois motivos. O primeiro leva em consideração a posição desconfortável do clube na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda é possível administrar a décima primeira colocação e se recuperar dentro da competição. Em segundo, o nível do confronto diante do Juventude é complicado. A equipe treinada por Thiago Carpini está jogando bem e melhor do que o Inter. A dificuldade do jogo aumenta por acontecer na Serra.

Em caso de derrota, o rebaixamento passa a ser uma realidade. O olhar deixa de ser para vaga na Libertadores e volta para as últimas posições onde estão times como: Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Encarar uma realidade como esta é melancólico para um torcedor que no início do ano acreditou ter chances de disputar títulos nos principais campeonatos da temporada.