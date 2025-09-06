O que eu penso sobre o péssimo momento financeiro do Inter

Situação econômica no Beira-Rio está muito complicada. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter está sem moral no mercado. A falta de compromisso do clube com suas dívidas fez com que outras instituições perdessem a confiança para fazer negócios com o colorado. Para não ser hipócrita, é possível entender o lado do Flamengo que tem se posicionado fortemente em relação ao valor que o Inter deve para ele. Ao contrário, estaríamos apoiando a direção do time em não facilitar as condições de pagamento para o rival devedor.

Essa dívida não torna o Inter o pior clube do mundo. No Brasil, a grande maioria dos times tem dívidas no mercado. Inclusive, essa teia de contas está interligada direta ou indiretamente. Se quem deve para o Inter pagasse talvez ele teria condições de quitar suas pendências. O Flamengo que não deve para ninguém se sente à vontade para cobrar de qualquer um, sem nenhum tipo de receio.

Não precisamos ir longe para comprovar isso. Constantemente o Cascavel do Paraná cobra o Grêmio por uma conta antiga entre os clubes. A situação é tão constrangedora que o clube paranaense cobra o Tricolor através de memes nas redes sociais.

Na última quinta-feira (4), o ex-presidente colorado, Marcelo Medeiros, falou no Sem Filtro, no YouTube de GZH, sobre o crescimento da dívida tributária do Inter. O dirigente falou que em 2020 entregou o clube devendo R$ 115 milhões negociados para serem pagos em 145 parcelas. Atualmente, esse número já passou dos R$ 400 milhões e a tendência é que esses valores subam bastante até o final da gestão Alessandro Barcellos.

Infelizmente, no formato atual de gestão do clube, será difícil ver alguma recuperação financeira no Inter. Somente uma reformulação agressiva pode salvar as contas do colorado. Com essa projeção teremos que estar preparados para um período complicado no ambiente do Beira-Rio.