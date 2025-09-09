O que o Inter precisa rever para o próximo ano

Borré e Valencia não parecem focados no Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

No final da temporada, o Inter vai precisar repensar o plantel atual. Apesar do momento ruim do clube, não é essa reformulação que baseia esse movimento. Entendo que até as equipes vencedoras precisam mudar o cenário dos seus ambientes com novos jogadores e revendo a permanência daqueles que têm muito tempo de casa. No caso colorado não seria diferente.

A atual temporada trouxe algumas respostas para o Inter. A falta de entrega de alguns jogadores é desmotivadora para o torcedor. Na história do time tivemos a oportunidade de acompanhar nomes muito menos badalados entregando resultados maravilhosos para nossa camisa. Por isso, a realidade de ver jogadores tão renomados que chegaram a Porto Alegre sem render frutos positivos é triste para quem acompanha o clube.

Por vezes, é difícil desapagar de estrelas. Mas no caso do Inter é consenso que atletas como Enner Valencia e Borré não têm capacidade de entregar o esperado. Além disso, as cifras dos seus salários são milionárias e não correspondem ao futebol apresentado por esses profissionais dentro de campo.

O caminho é mais complicado quando não optamos por contratações caras e badaladas. Porém, isso só serve como cortina de fumaça para problemas que não deixam de existir a partir desse tipo de negociação. No final, os jogadores caros só servem para aumentar as dívidas do clube e não trazem nenhum retorno desportivo.

É necessário voltar a estruturar a categoria de base e utilizar esses ativos no time profissional. O Inter precisa apostar no modelo de revelar novos jogadores e vendê-los para outros mercados como futebol árabe e europeu. Esse déficit na base tem potencializado os problemas financeiros do clube.

Precisamos entender que a solução não está exclusivamente nesta medida, mas pode ser uma saída importante para amenizar as questões complicadas que a instituição está enfrentando.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.