O que o contexto atual do Inter causa à torcida colorada

Apenas nove mil pessoas estiveram no Beria-Rio contra o Fortaleza. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Essa parada para a data Fifa é um descanso para o torcedor do Inter. A sequência de péssimas atuações de quarta a domingo têm desgastado a paciência de quem acompanha o Inter.

Por isso, esse curto período sem jogos é bom para que possamos digerir o decréscimo técnico da equipe e a falta de competitividade. Além disso, acredito que as eliminações do mês de agosto ainda estão latentes na cabeça.

Infelizmente, não é recomendável colocar expectativa nessas duas semanas sem jogos. Quando o Mundial de Clubes se aproximou, imaginamos que após a competição internacional o time colorado voltaria a encantar. O cenário foi o oposto. O clube não teve reforços significantes, não convenceu em nenhuma atuação, os atletas estão abaixo individualmente e a gestão do clube se demonstra apática em relação aos péssimos resultados.

Somente um milagre pode fazer o Inter voltar a jogar bem. Todas as justificativas já foram utilizadas para explicar o momento ruim. A situação é tão complexa que, mesmo vencendo, a sensação que prevalece é de constrangimento, como foi no último domingo, contra o Fortaleza. A impressão transmitida pela equipe é de que qualquer rival minimamente organizado consegue oferecer riscos ao sistema defensivo colorado.

Falta de opções

Outro fator que preocupa é a falta de opções no mercado. Em caso de demissão do técnico Roger Machado, onde encontraríamos treinadores para substitui-lo. Com o passar do tempo o Inter tem se colocado em um beco sem saída. Manter o trabalho que não tem rendido frutos ou procurar uma alternativa com resultado incerto?

A certeza é que a cada temporada vai ficando mais evidente como o problema do Inter é muito mais profundo do que o lateral, o técnico ou os atacantes. Sofremos com uma falta de competência gigantesca no quesito gestão de futebol e o reflexo disso é incontestável quando enxergamos a regularidade do péssimo rendimento do clube nos últimos anos.

