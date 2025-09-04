O objetivo do Inter no Brasileirão

Inter de Roger precisa mirar alto na tabela do Brasileirão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A forma melancólica como o Inter lidou com o início do segundo semestre colocou uma grande responsabilidade sobre o elenco. A recuperação dentro do Brasileirão é fator importante para que o ambiente do clube possa se estabilizar nos próximos meses.

Além disso, essa recuperação deve estar acompanhada de desempenho promissor, que faça o torcedor voltar a ter esperanças. Por enquanto, a arquibancada não tem motivos para crer em uma volta por cima.

Tenho escutado que a briga do Inter até dezembro será contra o rebaixamento. Mas levando em consideração as peças que o elenco tem a disposição e o nível dos adversários que estão na briga contra o Z-4, é improvável que o clube sofra com essa possibilidade.

Outro fator que pesa a favor do Inter é o calendário folgado que o time passa a ter na reta final do ano já que está participando só de uma competição.

Vaga na Libertadores?

A gestão do clube precisa colocar na meta uma classificação para próxima Libertadores da América. É necessário trabalhar no mínimo com uma vaga na pré-Libertadores. Qualquer coisa abaixo destas posições na tabela pode ser considerado um grande fracasso desportivo. Mesmo não tendo grupo qualificado como o de Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Cruzeiro, o Inter tem estrutura para figurar nas posições que hoje são de clubes como Bahia, Mirassol, São Paulo e Botafogo.