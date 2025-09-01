O Inter segue jogando mal

Com o ritmo atual será complicada a vida colorada até os 45 pontos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um time com pouco futebol recebe poucas pessoas no estádio para assisti-lo. Ninguém merece ir ao Beira-Rio para ver de perto uma equipe sem soluções táticas e jogadores que não assumem a responsabilidade dentro de campo.

Isso explica os menos de 10 mil torcedores na arquibancada. Se tu não soubesses o resultado da partida contra o Fortaleza, com essa introdução entenderia que o Inter perdeu o confronto. Porém, o resultado foi de 2 a 1 a favor do colorado. Sem convencer. Vencendo muito mais pela fragilidade do adversário do que pelos seus próprios méritos.

O tom da partida do último domingo foi de melancolia. O recado da torcida veio através da não presença dos torcedores no estádio. Além disso, mesmo vencendo o Inter consegue jogar mal. O nível do desempenho foi igual ao dos últimos jogos.

A diferença é que poucos vão se deixar enganar pelo placar final do jogo. O que se espera do time que vai jogar apenas o Brasileirão até dezembro é desempenho convincente, ainda mais contra rivais fracos e em crise como o Fortaleza.

O 2 a 1 trouxe sobrevida para a atual comissão técnica. Com o resultado, ganharam alguns dias para trabalhar melhoras na equipe até o retorno da data Fifa. Da última vez que Roger teve tempo para treinar o grupo o Inter piorou. Por isso, é difícil acreditar que tudo vai melhorar em setembro. A única forma de afastar essa desconfiança é jogando bem na prática. Nenhum discurso convence o torcedor.

As únicas mudanças no Inter são em peças. Jogadores das mesmas posições fazem rodízio e repetem a forma nada inspiradora de jogar futebol. O técnico Roger Machado precisa apresentar novas alternativas e métodos táticos. Com o ritmo atual será complicada a vida colorada até os 45 pontos.