O Inter precisa reorganizar seu ambiente 

O extracampo do Inter é preocupante. Além da falta de competitividade da equipe, o bastidor está cada vez pior. As notícias que aparecem tiram o sossego do torcedor que precisa digerir não só o resultado de campo, mas também fatores como dívidas, protestos e declarações polêmicas. Isso pode não impactar diretamente na finalização dos jogadores dentro de campo, mas é um fator importante na construção de um ambiente tranquilo para quem trabalha no futebol colorado.
A questão das dívidas tem assombrado o clube desde o ano passado. Clubes como Flamengo, Cruzeiro e Lanús têm cobrado publicamente do Inter o pagamento de valores atrasados após a contratação de alguns jogadores. No mercado do futebol o Colorado está enfraquecido por conta da publicação dessas dívidas. Essa é uma das piores famas que uma instituição pode ter no mundo do futebol.
Ainda nesta temporada o clube teve que lidar com fofocas conjugais sobre seus atletas. O mais afetado com a história foi Bernabei que desde o acontecimento não conseguiu reencontrar o futebol que o fez ser contratado em definitivo pelo Inter. Por parte do clube o assunto não foi tratado da melhor forma. A brincadeira publicada nas redes sociais do Inter, ironizando a situação, não repercutiu bem entre familiares do grupo de jogadores.
Nesta semana, torcedores voltaram ao CT Parque Gigante buscando respostas dos dirigentes e jogadores. O mesmo tinha acontecido quando integrantes da Guarda Popular foram recebidos no mesmo local para ouvir satisfações de todos os envolvidos no futebol colorado.
Agora, na semana Gre-Nal, Fernando, ex-jogador do Inter, disse em entrevista que entende como “precipitada” a liberação do clube. É inevitável que isso não repercuta mal diante do péssimo momento do time e da falta de reposição ao jogador que tanto rendeu na posição.
O ambiente precisa melhorar. Isso é importante para que as dificuldades já existentes sejam absorvidas da melhor forma. Será difícil fazer uma campanha equilibrada no Brasileirão passando por tantas turbulências.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.