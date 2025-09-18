O Inter precisa reorganizar seu ambiente 

Beira-Rio será o palco do Gre-Nal 448 no próximo domingo (21). Renan Mattos / Agencia RBS

O extracampo do Inter é preocupante. Além da falta de competitividade da equipe, o bastidor está cada vez pior. As notícias que aparecem tiram o sossego do torcedor que precisa digerir não só o resultado de campo, mas também fatores como dívidas, protestos e declarações polêmicas. Isso pode não impactar diretamente na finalização dos jogadores dentro de campo, mas é um fator importante na construção de um ambiente tranquilo para quem trabalha no futebol colorado.

A questão das dívidas tem assombrado o clube desde o ano passado. Clubes como Flamengo, Cruzeiro e Lanús têm cobrado publicamente do Inter o pagamento de valores atrasados após a contratação de alguns jogadores. No mercado do futebol o Colorado está enfraquecido por conta da publicação dessas dívidas. Essa é uma das piores famas que uma instituição pode ter no mundo do futebol.

Ainda nesta temporada o clube teve que lidar com fofocas conjugais sobre seus atletas. O mais afetado com a história foi Bernabei que desde o acontecimento não conseguiu reencontrar o futebol que o fez ser contratado em definitivo pelo Inter. Por parte do clube o assunto não foi tratado da melhor forma. A brincadeira publicada nas redes sociais do Inter, ironizando a situação, não repercutiu bem entre familiares do grupo de jogadores.

Nesta semana, torcedores voltaram ao CT Parque Gigante buscando respostas dos dirigentes e jogadores. O mesmo tinha acontecido quando integrantes da Guarda Popular foram recebidos no mesmo local para ouvir satisfações de todos os envolvidos no futebol colorado.

Agora, na semana Gre-Nal, Fernando, ex-jogador do Inter, disse em entrevista que entende como “precipitada” a liberação do clube. É inevitável que isso não repercuta mal diante do péssimo momento do time e da falta de reposição ao jogador que tanto rendeu na posição.

O ambiente precisa melhorar. Isso é importante para que as dificuldades já existentes sejam absorvidas da melhor forma. Será difícil fazer uma campanha equilibrada no Brasileirão passando por tantas turbulências.