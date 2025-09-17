O Inter precisa quebrar o silêncio

Roger vai pressionado para o Gre-Nal 448. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A semana Gre-Nal é especial para o torcedor da dupla. Não importa o momento em que os times estejam passando, esse confronto carrega a possibilidade de afirmar uma nova fase positiva ou recuperar o ambiente de um clube conturbado.

Desta vez, os dois buscam recuperação no clássico. A vitória também significa a sobrevida do trabalho de Roger Machado e Mano Menezes. No caso de um vencedor, teremos um dos lados entrando em uma crise profunda até o final do mês.

O momento ruim do Inter é uma realidade desde antes da parada para o Mundial de Clubes. Neste período, vencemos jogos apresentando pouco desempenho e fomos eliminados das competições de mata-mata de forma melancólica. E poucas vezes escutamos algo das principais lideranças da administração colorada em relação aos problemas enfrentados pelo clube.

Nestas ocasiões a vontade do torcedor é ouvir a palavra do presidente que é a única pessoa que de forma direta pode responder aos anseios da arquibancada. Além disso, qualquer um abaixo dele está apenas representado o principal gestor do clube que é o responsável pela tomada de decisão final sobre as coisas do Inter. A falta da presença do presidente em momentos de crise traz a sensação de abandono.

Isso não é uma forma de diminuir o trabalho realizado por José Olavo Bisol. Tenho certeza de que ele tem seu tamanho e contribuição nos bastidores do clube, mas a política do futebol também se faz com personagens que geram identificação com a torcida. Se ele fosse o único profissional da equipe de Alessandro Barcellos, seria compreensível a frequente utilização do vice de futebol em entrevistas. Porém, D’Alessandro também faz parte desta estrutura e precisa ser mais ativo como ídolo do clube.

Apesar de todas as qualificações e conhecimentos que D'Ale tem sobre futebol, ele só recebe esse respaldo e aclamação por conta da história construída como jogador do Inter. É no pior momento que esperamos o seu posicionamento para que o ambiente colorado possa voltar a se mobilizar. Precisamos de motivações para voltar a acreditar no potencial do Inter.