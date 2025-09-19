O ídolo do Inter falou

Acredito que demorou para o ídolo do clube aparecer. Saimon Bianchini / Inter,Divulgação

Na quinta-feira (18), D’Alessandro falou em coletiva sobre o momento do time a projeção para o clássico Gre-Nal 448. Em um contexto tão conturbado como o do Inter, somente uma personalidade como D'Ale poderia reascender de alguma forma a mobilização da torcida colorada após tantas pancadas doloridas na temporada. Acredito que demorou para o ídolo do clube aparecer. Porém, o clichê é o que melhor se encaixa para resumir essa situação: “antes tarde do que nunca”.

Como qualquer pessoa que trabalha na gestão do clube, D’Alessandro tentou acalmar os ânimos em relação a fase negativa do grupo. Isso não significa que o dirigente tenha fugido da responsabilidade ou deixado de admitir os problemas que colocam o Inter na pior crise da temporada. A todo momento ele deixou claro que é necessário melhorar o nível das apresentações para que possamos brigar por coisas maiores ainda em 2025.

A palavra que mais se repetiu durante os 40 minutos de coletiva foi “confiar”. O dirigente colorado se mostrou determinado em convocar a torcida para comprar a ideia do grupo e acreditar que as coisas podem melhorar ainda no clássico Gre-Nal. Com certeza, a fala de um personagem de peso pode ajudar a levar mais pessoas para dentro do estádio, apesar da péssima fase vivida no Beira-Rio.

Esse tipo de discurso não vence o jogo, mas demonstra para quem está de fora do clube que alguma movimentação tem acontecido para mudar o cenário atual. O certo é que no próximo domingo (21), às 17h30min, os jogadores têm a missão de tirar do papel qualquer tipo de fala motivacional. Não é a primeira vez que pedem a mobilização do torcedor e, mesmo assim, a entrega esperada não tem acontecido. Chegou a hora de menos teoria e mais prática da parte de quem veste a camisa do Inter.