O ciclo infinito de fracassos da gestão do Inter nos últimos anos

Derrota no Gre-Nal confirmou a demissão de mais um técnico no Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi a vez de Roger Machado entrar para lista de treinadores demitidos recentemente pelo Inter. Após um início avassalador e promissor, a equipe colorada caiu de produção de forma drástica. Ficou insustentável a manutenção do trabalho que no início do ano apresentou potencial para levar o Inter a voos altos na temporada de 2025. Porém, essa projeção positiva ficou apenas no papel. Na prática, amargamos uma reta final de ano com fracassos dentro e fora de campo.

Esse tem sido o tom da gestão Alessandro Barcellos. Nenhum trabalho consegue ser sólido. De alguma forma as escolhas da gestão impactam negativamente no futebol do clube. Foi assim com a contratação de treinadores despreparados como Miguel Angel Ramirez e Alexander Medina. A atual direção perdeu tempo apostando em profissionais que demostraram pouca capacidade logo no início das suas trajetórias.

Outro ponto que tem impactado na continuidade de técnicos é a falta de agilidade do clube em contratar. Na maioria das oportunidades, desde 2021, o Inter tem falhado na hora de reforçar seu plantel. A falta de dinheiro é um pilar considerável deste quadro, mas as escolhas erradas também têm alta porcentagem nos erros cometidos na hora de ir ao mercado.

O Inter parece um time parado no tempo. Nenhum movimento é feito com convicção. Os melhores momentos do time foram construídos por acaso, como a semifinal da Libertadores 2023 quando a equipe encaixou com Eduardo Coudet. O mesmo aconteceu no ano passado quando Roger fez uma sequência de invencibilidade histórica no Campeonato Brasileiro.

Chegamos em mais uma parte deste ciclo infinito de fracassos. Vamos esperar para conhecer o novo nome que, provavelmente, será demitido na metade da próxima temporada. E assim a gestão do clube vai utilizando treinadores como alvo da péssima administração realizada nos últimos ano dentro do Beira-Rio.