Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Panorama
Opinião

O cenário pré-clássico

Antes de pensar no duelo contra o Grêmio, Inter precisa se concentrar no confronto com o Palmeiras

