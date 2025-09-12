O cenário pré-clássico

O clássico Gre-Nal já é a pauta mais comentada no Rio Grande do Sul. Isso não é nenhuma novidade. Sempre foi e sempre será assim. Esse jogo já era projetado desde antes do retorno da data Fifa.
O tamanho da disputa cresce na medida em que Inter e Grêmio já não estão em nenhuma outra competição nas suas respectivas temporadas. Ou seja, tudo que sobrou foi a famosa e disputada “Copa Gre-Nal”.
Querer mudar a ansiedade que o clássico traz é utópico. Porém, dentro do Inter, de forma profissional, é necessário pensar no confronto que antecede o jogo no Beira-Rio.
Enfrentar o Palmeiras é complicado e, dependendo do que acontecer nesse jogo, o Colorado pode chegar fortalecido para enfrentar o maior rival. Em contrapartida, se o Inter jogar mal e for atropelado, o clássico pode se tornar em um tremendo pesadelo.
Até mesmo do outro lado ainda existe um teste importante para ser feito. O Grêmio tem pela frente uma das sensações do Brasileirão que é o Mirassol. Apesar dos reforços e do ambiente positivo que foi criado com as notícias de fora do campo, tudo isso pode mudar se os paulistas colocarem água no chopp tricolor.
Esse é outro termômetro para o confronto entre Inter e Grêmio. O Gre-Nal é importante. Porém, não pode ser isso que vai pautar a sequência dos clubes até o final do ano.
Inclusive, mesmo com uma hipotética vitória, precisamos manter os pés no chão e entender que muitas coisas precisam mudar no Inter. Até lá, prefiro falar das questões que têm causado dor de cabeça aos torcedores e focar no primeiro jogo deste retorno.
Depois, com calma, pensamos no Grêmio e nos contextos criados para esse desafio.
