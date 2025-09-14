Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Mais uma derrota
Opinião

Inter em colapso: apatia, gestão ausente e risco real de rebaixamento

A decepção com os rumos colorados só aumenta, e a torcida já teme o pior

