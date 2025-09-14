Inter em colapso: apatia, gestão ausente e risco real de rebaixamento

A decepção só aumenta.

O desempenho do Inter diante do Palmeiras foi vergonhoso. A apatia da equipe e a falta de criatividade para encontrar soluções em campo preocupam.

O Inter foi derrotado com naturalidade. A grandeza do clube não apareceu. Enquanto isso, o Palmeiras impôs seu jogo como se enfrentasse um adversário pequeno do futebol brasileiro.

Isso é inadmissível. A camisa colorada precisa ser honrada.

Onde esteve Roger Machado nos últimos 11 dias? Qual foi o trabalho realizado pela comissão técnica nesse período? O time não apresentou nenhuma evolução.

Além de manter as más atuações, conseguiu piorar o cenário e colocar o clube em uma situação delicada na competição. O olhar está cada vez mais voltado para a zona de rebaixamento.

Dentro desse caos que virou o Inter, não se pode ignorar a gestão do clube. Ninguém da direção acompanha de perto o que está sendo feito no dia a dia colorado?

Chegou o momento de os dirigentes estarem presentes no vestiário e expulsarem qualquer tipo de comodismo que esteja tomando conta do grupo. É necessário reforçar o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa do Inter.

A impressão passada pelo time é a de um clássico fim de ciclo. Os atletas parecem amontoados em campo, e o treinador repete as mesmas escolhas táticas.