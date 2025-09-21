Gre-Nal define o rumo do Inter na temporada 2025

Torcida espera fazer festa no Beira-Rio, como ocorreu na final do Gauchão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Acompanhamos ao longo da história diversos tipos de jogos entre Inter e Grêmio. Partidas decisivas, algumas com acontecimentos isolados que marcaram época e outros enfrentamentos que não tiveram ingredientes especiais além da importância do jogo.

Na teoria, o clássico do próximo domingo tinha tudo para ser “mais um”, se o Inter estivesse vivo em pelo menos uma das copas que participou. Porém, o Gre-Nal do Brasileirão foi o que sobrou para ambos os lados. A “Copa Gre-Nal” é uma realidade na temporada de 2025. E quem vencer terá o trunfo que pode trazer tranquilidade para a reta final do ano.

Apesar das críticas aos dois treinadores, a situação mais crítica é a de Roger Machado. Os resultados dele na comparação com Mano Menezes podem não ser tão ruins, mas o paralelo entre expectativa e realidade do lado colorado é deprimente.

Tudo que se imaginou para o Inter a partir do título gaúcho não se confirmou. Podemos dizer que o Inter não só deixou de alcançar resultados, mas vive o oposto de tudo que se projetou. E, às vezes, uma expectativa não alcançada pode doer tanto quanto uma fase ruim estabelecida como a do Grêmio.

No caso de Vitória, a sobrevida de Roger está garantida. Não creio que uma derrota faça com que a direção do Inter demita o treinador, mas deixaria o ambiente vermelho completamente abalado e se transformando em uma verdadeira panela de pressão. O placar do Gre-Nal pode mexer no anímico do time negativamente e trazer dificuldades importantes para o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Vencer é essencial. O Inter precisa voltar a ter competitividade dentro de campo. Essa será a primeira avaliação do torcedor. O futebol apático e sem vontade deve ficar para trás. Podemos começar ganhando o jogo se quisermos a vitória mais do que nosso adversário!