Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Gre-Nal define o rumo do Inter na temporada 2025

O clássico pelo Brasileirão foi o que sobrou para ambos os lados

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS