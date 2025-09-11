Enner Valencia: a grande decepção colorada

Torcedor esperava mais de Valencia em campo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O equatoriano Enner Valencia está de saída do Inter. Após dois anos no clube, o jogador que chegou sendo recepcionado de forma calorosa pela torcida se tornou em uma das maiores decepções da história colorada quando o assunto é contratação. A pouca produtividade somada a fatores como comprometimento marcaram negativamente a passagem deste atleta pelo Beira-Rio.

Discordo quando falam que essa fase começou a partir dos gols perdidos naquela semifinal de Libertadores contra o Fluminense. Com certeza a falta de efetividade no confronto pesou para que o Inter fosse eliminado, mas a sua saída não está ligada especificamente a esse acontecimento. Inclusive, três dias depois, em um clássico Gre-Nal, Enner voltou a ser decisivo e garantiu a vitória vermelha diante do Grêmio.

Os problemas com Enner Valencia começam a partir da temporada de 2024. A estrela do time não estava conseguindo render no Campeonato Gaúcho. Para uma contratação que lotou o gigantinho e recebeu salário milionário, ele produziu pouco a favor do grupo. Além disso, não conseguiu assumir a responsabilidade na grande maioria das ocasiões. Gols decisivos se tornaram raridade por parte do jogador.

Se desconfia que fatores da vida pessoal pesaram na falta de concentração do atleta. Claro que esse ponto de forma isolada não é suficiente para um rendimento tão fraco. Porém, com as dificuldades naturais que o dia a dia do clube apresentam, essas adversidades podem ser potencializadas.

Não vejo a contratação de Valencia como um negócio ruim por parte da direção colorada. A movimentação de trazê-lo é ótima. Hoje, após o acontecido, é fácil tirar conclusões. Mas será difícil encontrar uma pessoa que foi contra esse reforço em 2023.

Caso Enner Valencia comece a render com outra camisa, precisamos entender em qual parte o Inter falhou como instituição. Atualmente, o Inter não está funcionando coletivamente e isso é um sintoma preocupante para o futuro do time.