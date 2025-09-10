A sequência decisiva para Roger Machado no Inter

Treinador está com o cargo sob risco e enfrentará partidas decisivas para sua permanência nas próximas semanas. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Levando em consideração o momento ruim do Inter na temporada e o risco de demissão que assombra o técnico Roger Machado, o calendário foi cruel com o comandante colorado. A sequência do Colorado na volta do futebol brasileiro, após a data Fifa, é pesada.

No sábado (13), o adversário é o Palmeiras. Além da dificuldade habitual de enfrentar os paulistas, a partida a acontece em São Paulo onde o rival tem uma vantagem significante. O jogo seguinte é no Beira-Rio, mas é um clássico Gre-Nal, que naturalmente apresenta complicações por conta da rivalidade.

Acredito que internamente o Inter esteja trabalhando de forma estratégica para administrar o ambiente do clube nas próximas semanas. Mesmo que o momento do time fosse bom, a partida contra o Palmeiras já seria difícil.

Claro que as adversidades aumentam e a chance de vitória fica ainda menor com a crise técnica do grupo de jogadores. Por isso, Roger deve montar uma equipe para um jogo de sobrevivência na Arena Palmeiras. Atualmente, um empate seria visto com bons olhos.

Atenção no clássico

No final de semana seguinte a história é outra. Apesar das peculiaridades que um clássico Gre-Nal pode apresentar, o Inter precisa vencer para dar uma resposta ao seu torcedor. Perder esse confronto é a cereja do bolo para uma temporada que terminou após o título estadual.

O time tem jogado mal e essa não é uma regularidade positiva. Os motivos para encerrar o ciclo de Roger já são maiores do que os para mantê-lo.

Em paralelo a isso, é importante que o time entenda que a temporada não acaba no Gre-Nal. Nos últimos anos o Inter tem se conformado em derrotar o Grêmio, mas isso não é suficiente se considerarmos a régua alta que um clube como esse tem.

A resposta daqui para a frente precisa ser grande. Não podemos tornar o Inter um clube de resultados medianos.