Vitória ou vitória: é o resultado que o Inter busca

Roger Machado comanda o Inter frente ao Fortaleza, no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Internacional

Pelo bem do ambiente colorado é essencial vencer o Fortaleza dentro do Beira-Rio. A instabilidade colorada no último mês fez com que o torcedor ficasse desacreditado em relação ao futuro do time na temporada e, inclusive, nos próximos anos.

O resultado disso é a projeção de público para o jogo de domingo (31). São projetadas 15 mil pessoas na arquibancada. É pouco. Porém, a procura por ingresso é reflexo do que tem sido apresentado pela equipe dentro das quatro linhas.

Podemos considerar esse o "Dia do Fico" para o técnico Roger Machado. Por pior que seja a demissão de treinadores dentro do contexto do futebol brasileiro, não vencer o Fortaleza é insustentável. Qualquer tipo de defesa não se justifica. E, apesar da dificuldade do treinador com as peças que recebeu, ele poderia extrair mais desse grupo que tem boas alternativas.

O mínimo que Roger deve fazer é formatar o time de uma forma diferente. Em um jogo tão importante para sua continuidade, ele deve buscar soluções que possam tirar a comissão técnica da zona de conforto. Encerrar o ciclo sem buscar coisas novas é melancólico.

Wesley de saída?

Uma das maiores teimosias de Roger é a permanência de Wesley no time titular. Porém, essa novela vai acabar a partir de uma possível ida do atacante para o mundo árabe. Com toda certeza o time precisa se desfazer dessa peça. Atualmente, Wesley rende pouco ao Inter e dificilmente receberá mais propostas ao longo dos próximos anos.