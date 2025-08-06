Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Mês de agosto
Opinião

Um jogo para definir o destino do Inter

Os jogos decisivos de agosto definem quais serão as batalhas do Colorado até dezembro

