Um jogo para definir o destino do Inter

Alan Patrick no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Internacional

Apenas o imponderável pode nos salvar na partida desta quarta-feira (6). Seguindo a lógica, é difícil acreditar que o time possa reverter o placar de 2 a 1 construído pelo Fluminense na partida de ida. Essa lógica é embasada não pelo resultado, que cruamente não é tão grande, mas por conta do desempenho ruim do grupo que tem piorado cada vez mais desde o retorno do Mundial de Clubes.

Não gostaria de ver o Inter terminando mais um ciclo de trabalho na metade da temporada. Esse lamento não se trata especificamente de Roger Machado, mas pelo significado que esse resultado desportivo tem para o clube.

Mais uma vez o projeto da direção está balançando e sofre o risco de acabar em meio a temporada. Esse tipo de situação reflete no agora e no próximo ano. Além disso, as opções no mercado são escassas. É quase impossível escolher com tranquilidade. No ano passado, tivemos sorte ao conseguir fechar com Roger. Porém, a realidade é que os melhores estarão empregados ou sem desejo de assumir um trabalho em agosto.

Para que nenhuma demissão seja concretizada o Inter precisa demonstrar algum tipo de reação. Roger tem que fazer o time jogar mais, encontrar soluções táticas, estancar os problemas defensivos e, principalmente, marcar gols. A impressão é que o Inter perdeu até as referências positivas que o time tinha adquirido ao longo do último ano. Se o grupo reencontrar minimamente o bom futebol, tem chances de buscar a classificação dentro do Maracanã.

Agosto decisivo

O mês de agosto foi um dos meses mais aguardados pelos colorados. O número de jogos decisivos define qual será a briga do clube até dezembro. Por isso, apesar da dificuldade e improbabilidade de reverter o placar, precisamos torcer para que algo aconteça e faça do Inter vencedor diante do Fluminense. Na mesma medida em que a derrota pode ser devastadora, uma vitória muda completamente o contexto do Inter para os próximos compromissos da temporada.