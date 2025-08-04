Só um milagre salva o Inter

Bruno Tabata (E) foi o autor do único gol do Inter na derrota para o São Paulo no Beira-Rio Duda Fortes / Agencia RBS

Na teoria, reverter um placar de 2 a 1 é possível em uma competição imprevisível como a Copa do Brasil. Em outros momentos seria mais fácil acreditar nessa possibilidade. O problema é que não tem como desconectar o tamanho do desafio do desempenho apresentado pelo time nos últimos jogos. É muito pouco. Essas atuações complicam na hora de vencer até os rivais mais fracos.

O jogo deste domingo provou a bagunça que está estabelecida dentro do Beira-Rio. Poucas soluções táticas, jogadores perdidos em campo, sem inspiração coletiva. Da forma em que a o time está, é quase impossível render em campo para conseguir buscar resultados em confrontos tão disputados como da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Não julgo quem jogou a toalha em relação à possibilidade de classificação no próximo confronto. O time traz poucos motivos para que possamos acreditar. A sensação durante os jogos do Inter é que qualquer adversário consegue amarrar a equipe treinada por Roger Machado.

É preciso falar sobre a individualidade dos nossos atacantes. Temos dois centroavantes que não fazem gols. Juntos, Borré e Valencia não marcaram 15 vezes na temporada. Eles têm holofote e salário de quem deve decidir dentro de campo. Isso não aconteceu ainda. A dívida deles com o torcedor enorme.