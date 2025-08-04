Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Análise
Notícia

Só um milagre salva o Inter

Reverter a derrota contra o Fluminense é possível, mas o desempenho colorado não nos leva a crer que isso vá acontecer

