Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Última chance
Opinião

Se não mudar drasticamente, Roger não será mantido no Inter

Infelizmente, essa é a rotina do clube nas últimas temporadas e, principalmente, na gestão Alessandro Barcellos

