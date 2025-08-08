Se não mudar drasticamente, Roger não será mantido no Inter

Na última quarta (7), o técnico do Inter repetiu o mesmo modelo de jogo que fracassou no jogo de ida, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter vai precisar de uma reformatação para que possa enfrentar com dignidade os confrontos das próximas semanas. Impossível fechar os olhos para todos os problemas que estão se apresentando no ambiente colorado. É um momento crítico do trabalho realizado por Roger Machado e caso melhoras não sejam apresentadas nos próximos compromissos, a demissão do treinador será inevitável.

Infelizmente, essa é a rotina do clube nas últimas temporadas e, principalmente, na gestão Alessandro Barcellos. Fica difícil encontrar coerência nas decisões tomadas por Roger. Na última quarta (7), o técnico do Inter repetiu o mesmo modelo de jogo que fracassou no jogo de ida, no Beira-Rio. Como daria certo?

E na hora de decidir qual equipe seria escalada, com toda a estrutura e experiência no futebol, Roger resolveu ser pouco corajoso e criativo para que o grupo pudesse superar as dificuldades e reverter o placar adverso.

Não tem como defender

Mesmo admirando o trabalho de Roger Machado, não é possível defender suas escolhas. Os méritos que foram conquistados no ano passado e no primeiro semestre não podem justificar sua permanência já que o time tem jogado cada vez menos.

Conquistas tão pequenas não são embasamento para respaldar qualquer cenário negativo. A comissão técnica, jogadores e direção têm que provar sua capacidade a todo o momento. O respaldo só é dado após títulos relevantes. Até lá, ninguém é intocável. Essa lógica vale para jogadores também.

A análise em relação ao Inter é muito maior do que o resultado. Se trata de uma leitura sobre a falta de desempenho do time. O grupo colorado parece um amontoado de peças dentro de campo que não sabem o que fazer. Em uma fase eliminatória de Copa do Brasil, o Inter não deu 10 chutes ao gol do Fluminense, mesmo correndo atrás do marcador durante os 180 minutos. Inadmissível.