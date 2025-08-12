Ricardo Mathias pode abrir espaço para outros jogadores da base do Inter

Ricardo Mathias marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino. Ricardo Duarte / Internacional

Mais uma vez a base está se mostrando como uma solução importante para o clube dentro da temporada. Ano passado foi assim com a utilização de Gabriel Carvalho. Naquele momento o desespero estava tomando conta do ambiente colorado já que Alan Patrick tinha sofrido uma lesão séria. O menino entrou, deu conta do recado e se tornou protagonista da equipe. Foi por esse motivo que ele rendeu mais de R$ 100 milhões para os cofres do Inter.

No último sábado (9), a vitória do Inter passou por Ricardo Mathias. O menino solucionou um problema crônico da equipe em poucas oportunidades que teve como titular. Ter um camisa nove com mínima condições de conclusões muda a perspectiva do time dentro de cada confronto. Foi assim quando Mathias esteve em campo diante do Corinthians, na partida contra o Nacional, no enfrentamento com o Mirassol e, por último, na vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino.

Espero que esse movimento abra espaço para mais nomes da base. As duas posições do meio-campo estão sendo pontos negativos do time desde o começo do Campeonato Brasileiro. Essa falha é um ótimo motivo para apostar em jogadores jovens. É o caso de Luiz Otávio. Não quero desenhar o menino como solução, mas um atleta com capacidade de fazer no mínimo igual a que jogadores medianos têm apresentado.

A lógica é a mesma para Victor Gabriel. Como qualquer jovem atleta ele está oscilando em meio a temporada, mas continua sendo uma ótima notícia de revelação do clube. Precisamos tornar cada vez mais comum a presença desse tipo de jogador no plantel. Isso é importante ainda mais se levarmos em consideração o momento financeiro da instituição.