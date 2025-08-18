Quarta-feira o Inter tem outro jogo

A torcida colorada fará uma festa histórica na próxima quarta-feira (20). Duda Fortes / Agencia RBS

Ninguém gosta de perder. Estou indignado com o resultado do Inter diante do Flamengo neste domingo (17). Não importa a escalação, perder ao natural, dentro de casa, é inadmissível. Além disso, o desempenho colorado foi ruim. A equipe, formada por reservas, demonstrou total desconexão com o que estava acontecendo nas quatro linhas. Na teoria, esses jogadores deveriam buscar impressionar para buscar vaga entre os titulares.

A mobilização fica por conta da torcida; os jogadores e todo o departamento de futebol precisam lutar com todas as forças, em qualquer cenário. A conta desse resultado pode chegar de forma retroativa depois do jogo da próxima quarta-feira (20). Se o Inter classificar na Libertadores da América, qualquer tropeço no último mês será perdoado. Em contrapartida, a desclassificação pode deixar o ambiente colorado destruído.

De qualquer forma, o jogo da Libertadores tem outro tom. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, deixou claro em sua coletiva de imprensa, que, apesar do resultado positivo, na decisão do meio da semana, o estádio estará diferente e o ânimo dos times também. Logo, é difícil usar esse confronto como régua para projetar o que nos espera nesses últimos 90 minutos entre Inter e Flamengo.

A torcida vai fazer sua parte

No final do jogo, grande parte da torcida demonstrou apoio ao grupo. O cântico que embalava o estádio nos minutos finais era o já conhecido “é guerra, é guerra, quarta-feira é guerra”. O torcedor está disposto a deixar esse resultado negativo de lado para buscar a tão sonhada vaga às quartas de final da competição continental.

Pode ter certeza, inclusive nosso adversário, de que a festa dos colorados será histórica. Se depender do décimo segundo jogador, o resultado será positivo a favor do Inter.

Leia Mais Inter x Flamengo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo