Para o Inter ainda tem jogo

Inter volta com possibilidade de buscar a classificação em casa. Mauro PIMENTEL / AFP

Perder nunca é o objetivo. Porém, levando em consideração a dificuldade do confronto e o contexto do jogo, o Inter volta com grandes possibilidades de buscar a classificação no Beira-Rio. Segue sendo uma missão complicada? Sim. Muito. Mas não esperar dificuldade em um jogo desse tamanho é desconhecer a grandeza da competição.

É difícil dizer qual a melhor postura enfrentando o Flamengo no Maracanã. Se atacar, propor o jogo e abrir espaços, o adversário pode ter melhores condições de matar o confronto já na primeira partida. Por isso, é necessário entender o que a disputa vai pedir para cada uma das equipes envolvidas. Podemos entender que o Inter deixou de atacar de forma exagerada, no primeiro tempo. Em contrapartida, na segunda etapa, teve a bola, mas faltou criatividade para encontrar soluções ofensivas.

Em Porto Alegre, o Inter vai ter o dever de se jogar um pouco mais ao campo de ataque. Primeiro por conta do fator local. Em segundo, a vantagem está do lado carioca. Mais uma vez o time treinado por Roger Machado vai precisar demonstrar poder de reação. Desta vez, podemos considerar a missão mais difícil da temporada.

Além de todos os fatores da partida, precisamos destacar o que fez a torcida colorada que foi até o Rio de Janeiro. O som da arquibancada colorada abafou os quase setenta mil flamenguistas que estavam presentes em um dos palcos mais importantes do futebol. Essa foi uma pequena amostra da festa que será realizada, no Beira-rio, na próxima quarta-feira (20).