Os protagonistas do Inter precisam aparecer

Rochet falhou em lance que comprometeu jogo contra o Flamengo, na segunda partida das oitavas da Libertadores. Ricardo Duarte / Internacional

Protagonismo tem que existir no bom e no mau momento. O jogador que assume o papel de protagonista no contexto do time tem que entender que ele vale para todas as fases. Ter grandes atuações, marcar gols e surfar a onda de comentários positivos é mais fácil. Nesta fase tudo funciona e os resultados acontecem naturalmente.

A fluidez toma conta do ambiente e todas as peças do time começam a funcionar de uma forma mágica. Até a sorte colabora. Porém, quando o retrato altera e a crise chega, o verdadeiro protagonista assume a responsabilidade e se coloca a frente dos seus companheiros para lidar com adversidades.

Os protagonistas do Inter sumiram. Nenhum deles têm conseguido destoar durante os péssimos jogos do time colorado. Nem mesmo Rochet, que era uma esperança do torcedor conseguiu corresponder às expectativas — o goleiro teve uma falha que comprometeu o jogo contra o Flamengo.

Uma das grandes qualidades do elenco colorado era a quantidade de jogadores de hierarquia. Se imaginou que com essa grande quantidade de jogadores experientes e qualificados teríamos um grande trunfo para lidar com os jogos mais complicados da Copa do Brasil e Libertadores. Isso ficou no papel. Na prática, jogadores que chegaram recebendo milhões não estavam entre os titulares e outros não conseguiram criar nada de importante para aproximar o Inter das vitórias.

Nada disso anula as responsabilidades pontuais da comissão técnica e os erros profundos da gestão que está no clube desde 2021. Mas analisando as questões atuais do time precisamos falar de jogadores como Alan Patrick, Bernabei, Enner Valencia, Wesley e Borré. Os bons momentos do Inter passam por eles. Apesar de qualquer dificuldade, é preciso que esse tipo de atleta tome as rédeas da situação em fases complicadas.

A decepção já é uma realidade no sentimento do torcedor colorado. A partir de agora eles podem buscar algum tipo de honra com uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez temos que nos contentar com o mínimo, que é a vaga para Libertadores.