Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Responsabilidade
Opinião

Os protagonistas do Inter precisam aparecer

Se imaginou que com a grande quantidade de jogadores experientes e qualificados teríamos um grande trunfo, na prática, isso não saiu do papel

Vini Moura

