O que o Inter precisa fazer para eliminar o Flamengo

Beira-Rio precisa ser usado como fator local contra o Flamengo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Todos os contextos que levaram o Inter ao cenário do jogo da próxima quarta-feira já estão estabelecidos. Sabemos quais são os problemas e o que precisa ser feito para que o time possa evoluir ainda nesta temporada. Do outro lado, o adversário mostrou sua superioridade e justificou porque é o time a ser batido no contexto do futebol sul-americano.

Poucas coisas pesam a favor do Inter no confronto. O rival é melhor, tem mais alternativas para mudar o jogo e começa a partida com a vantagem de 1 a 0. Para o Inter, fica o peso da camisa e o fator local, que podem desequilibrar em momentos de tensão.

Apesar dos fatores não palpáveis como a história do clube e o ambiental do estádio, o jogo será decidido nas quatro linhas. A qualidade coletiva das equipes vai definir as ambições de colorados e flamenguistas durante os 90 minutos.

O Inter vai precisar demonstrar um desempenho que não foi visto nos últimos jogos. O Flamengo não é o tipo de rival que é derrotado sem uma grande transpiração e concentração por parte do adversário. E isso ficou evidente nos dois confrontos contra o Colorado.

Hora da verdade

Chegou o momento de sair do senso comum que diz que o Flamengo é superior. Todos sabemos da qualidade carioca e como é difícil derrotá-los nesse tipo de cenário.

Depois de dois jogos, o técnico Roger Machado precisa encontrar alternativas para potencializar as qualidades do time colorado. O primeiro passo é acreditar na possibilidade de classificação. Não se trata de uma missão impossível, e o grupo precisa ter isso em mente.

Diferente de outros países, o futebol brasileiro foge da lógica em várias ocasiões. O que parece óbvio, por vezes, não se confirma. O Inter tem um time que já encantou o país com o seu nível de atuação. Chegou a hora de se reencontrar com o melhor momento e usar o fator Beira-Rio para avançar de fase na Libertadores da América.