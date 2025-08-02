O problema do Inter está na forma como se perde o jogo

Equipe do técnico Roger Machado disputa a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A única coisa que pode acabar com a ressaca da derrota colorada para o Fluminense é uma remontada na próxima quarta-feira (6). O placar de 2 a 1 construído pelos cariocas, no Beira-Rio, ainda permite que o Inter sonhe com a classificação na partida de volta. A diferença de um gol pode ser revertida caso o time encontre soluções para as adversidades que têm sido encontradas na volta do Mundial de Clubes.

O primeiro passo para mudar o cenário de provável desclassificação é a mudança de algumas convicções do técnico Roger Machado. A primeira convicção é a dupla de volantes Thiago Maia e Bruno Henrique. Os dois não conseguem render o esperado e comprometem as construções do time no ataque e defesa. A mesma coisa serve para a continuidade de Wesley no ataque da equipe.

Uma mudança de postura é necessária. E esse foi o grande problema do Inter na primeira partida. É claro que perder incomoda e traz algumas dúvidas em relação a capacidade do time. Porém, além de perder, a equipe ficou rendida, principalmente no segundo tempo. Isso não pode acontecer em uma partida de copa, dentro da própria casa, com mais de 30 mil torcedores.

Em grandes confrontos é comum a falta de previsibilidade. Assim como o Fluminense venceu o Inter, em Porto Alegre, o Colorado pode fazer a mesma coisa no Maracanã. Inclusive, esse foi o contexto na semifinal da Libertadores da 2023. Apesar do trauma, ninguém questiona a entrega da equipe naqueles dois jogos. No caso da última quarta-feira (30), faltou volume, pressão e aproveitamento do fator local.

Esse não é um texto para normalizar a derrota. Mas uma forma de mostrar como perder pode ser pior em diversas escalas. Particularmente, consigo lidar com a derrota. No futebol mais se perde do que ganha. É assim para todos. Porém, perder sem criar chances, sem criar desconforto para o rival ou tocar bola para o lado sem ofensividade é inadmissível.