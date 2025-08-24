O Inter precisa mudar o seu esquema de jogo 

Não funciona mais. Infelizmente, o modelo que por muito tempo empolgou a torcida e alguns críticos do futebol brasileiro ficou para trás.
Qualquer time consegue parar o Inter. E se o adversário é qualificado, aí sim que a equipe não rende. Essa realidade ficou escancarada nas duas copas contra Fluminense e Flamengo. Além disso, tivemos pouca inspiração em confrontos do Brasileirão.
Para quem torce tem sido torturante ver o Inter jogar. O pior é que isso não está ligado ao resultado das partidas. Estamos falando de desempenho e competitividade.
O tamanho da ineficiência coletiva e individual tirou a força de indignação da arquibancada. A impressão é quem nenhum dos onze jogadores em campo têm vontade de vestir a camisa do clube.
É como se o ato de treinar diariamente e jogar as competições fossem favores prestados aos milhões de apaixonados pelo colorado.
O fato é que da forma que está sendo feito não funciona. Roger precisa mudar a ideia da equipe. A saída dos zagueiros com os dois laterais que buscam os pontas já está burocrático.
Nada sai desse formato. O time precisa fazer uma força sobrenatural para criar oportunidades. É pouco. Fomos eliminados de todas as competições sem nenhuma busca por mudança. Repetir o erro por tantas vezes é pouco inteligente.
A partida diante do Fortaleza é decisiva para continuidade do trabalho. Infelizmente, não conseguimos tirar a gestão do clube e, por isso, a bomba precisa estourar no colo de alguém. Além disso, ninguém vai ficar abraçado a um treinador que só troca peças e não muda o esquema.