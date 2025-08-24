O Inter precisa mudar o seu esquema de jogo 

Derrota para o Cruzeiro escancarou problemas do time. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Não funciona mais. Infelizmente, o modelo que por muito tempo empolgou a torcida e alguns críticos do futebol brasileiro ficou para trás.

Qualquer time consegue parar o Inter. E se o adversário é qualificado, aí sim que a equipe não rende. Essa realidade ficou escancarada nas duas copas contra Fluminense e Flamengo. Além disso, tivemos pouca inspiração em confrontos do Brasileirão.

Para quem torce tem sido torturante ver o Inter jogar. O pior é que isso não está ligado ao resultado das partidas. Estamos falando de desempenho e competitividade.

O tamanho da ineficiência coletiva e individual tirou a força de indignação da arquibancada. A impressão é quem nenhum dos onze jogadores em campo têm vontade de vestir a camisa do clube.

É como se o ato de treinar diariamente e jogar as competições fossem favores prestados aos milhões de apaixonados pelo colorado.

O fato é que da forma que está sendo feito não funciona. Roger precisa mudar a ideia da equipe. A saída dos zagueiros com os dois laterais que buscam os pontas já está burocrático.

Nada sai desse formato. O time precisa fazer uma força sobrenatural para criar oportunidades. É pouco. Fomos eliminados de todas as competições sem nenhuma busca por mudança. Repetir o erro por tantas vezes é pouco inteligente.