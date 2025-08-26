O Inter precisa de material humano de qualidade

Roger Machado vem recebendo críticas em relação ao seu trabalho. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Roger Machado vem sendo extremamente criticado. Com razão. O trabalho, principalmente após o retorno do Mundial de Clubes, é péssimo. Além da falta de qualidade, a equipe perdeu competitividade. Não corre, tem pouca inspiração e as soluções são iguais a zero. Nesse ritmo será difícil encontrar boas perspectivas para o Inter no restante da temporada.

Porém, vejo que nesse declínio técnico a direção colorada está passando despercebida pela crítica. Ela é a principal responsável pelo péssimo momento do clube não só na temporada, mas também nos últimos cinco anos. Mais uma vez jogamos pouco e procuramos problemas secundários para justificar pontos negativos no futebol colorado.

O ciclo se repete em todas as temporadas. Começa bem, empolga e na metade do ano já faz com que o torcedor abandone qualquer tipo de esperança em relação a novas conquistas na história do clube. Nesse período só existe uma coincidência no cenário do Inter: a gestão. Os erros são os mesmos e a falta de avaliação sobre questões importantes para a instituição seguem sendo erradas.

O material humano do Inter é ruim. No meio-campo o time tem grande dificuldade de encontrar jogadores que consigam entregar aquilo que é esperado pela torcida. É necessário melhorar o elenco para que o time possa ser competitivo. Caso contrário, seremos atropelados pelos adversários.