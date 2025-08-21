Meus parabéns ao torcedor do Inter

Renan Mattos / Agencia RBS

O que aconteceu com o Inter nas oitavas de final de Libertadores é triste. Não pela eliminação necessariamente, mas pelo contexto de como tudo aconteceu. A falta de oportunidades, a pouca transpiração do time e como ficamos entregues ao adversário deixou tudo muito mais melancólico. Esse foi o grande ponto negativo para grande parte da torcida.

Mas precisamos falar sobre a mobilização que o torcedor colorado promoveu na última quarta-feira. A festa dos colorados foi uma das coisas mais lindas realizadas nos últimos tempos. A admiração dos apaixonados por futebol repercutiu pelo mundo inteiro. A Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, ficou tomada por sinalizadores vermelhos que deram tom forte a chegada do grupo de jogadores ao Estádio Beira-Rio.

Antes da partida, imaginei que seria impossível um grupo não ficar energizado com uma recepção calorosa como a de quarta. O pior é que foi possível. Os jogadores atuaram como se fosse só mais um jogo. Faltou entrega e luta em um jogo que era extremamente importante para a sequência da temporada.

Para o torcedor, fica a tristeza de mais um ano sem grandes conquistas — o Gauchão se trata do mínimo e não pode ser usado para defender o indefensável. Os nomes que fazem o futebol do Inter vão passar. O maior patrimônio do clube são os milhares de torcedores que acompanham o Inter em qualquer lugar ou situação.