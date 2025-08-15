Lições que o jogo de ida da Libertadores ensinou ao Inter

Fator casa pode impulsionar o Inter na decisão. Omar Freitas / Agencia RBS

A dificuldade do confronto já era esperada por grande parte dos colorados. O Flamengo tem um poderio financeiro tão grande que naturalmente reflete no resultado de campo. Por vezes, o encaixe da equipe carioca acontece de forma harmônica e rende bons frutos para a história do clube. Porém, em algumas oportunidades, mesmo com ótimos jogadores, o Flamengo demora a encaixar. E tudo indica que o segundo cenário é o que melhor reflete o atual momento do nosso adversário da Libertadores da América.

A missão que o time colorado tem na próxima quarta-feira (20) segue sendo quase impossível. O que faz o torcedor acreditar é a falta de lógica que o futebol apresenta nesse tipo de competição. Além disso, ter o fator local ao seu favor pode mudar o contexto da partida a favor do Inter. O Beira-Rio joga junto, e as circunstâncias do jogo podem ajudar a equipe de Roger Machado a buscar o resultado para classificar às quartas de final do campeonato internacional.

Para montar uma boa estratégia o time vai precisar usar as lições do jogo de ida. No primeiro tempo, no Maracanã, o Inter pouco atacou o adversário. O alto nível técnico do Flamengo potencializou a falta de ofensividade do colorado. Essa é a primeira mudança essencial para o confronto de volta. O fator local só será aproveitado se dentro de campo a equipe corresponder a toda a mobilização da arquibancada.

O nível de concentração precisa ser maior nas bolas paradas. Essa é uma das melhores características do nosso rival. Em jogos truncados, faltas e escanteios podem desequilibrar o confronto. Na mesma medida, o time necessita aproveitar suas oportunidades próximas a área. Foi o que aconteceu no primeiro jogo. Apesar da superioridade, o Flamengo só encontrou o caminho do gol após um escanteio.

Alinhar esses fatores não garante nada. Mas pode ser uma forma de aumentar a pouca chance do Inter nessa fase eliminatória. Que os jogadores façam sua parte, pois tenho certeza de que o torcedor colorado entregará o seu melhor para ajudar na classificação.