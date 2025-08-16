Inter precisa escalar time reserva diante do Flamengo no Brasileirão

Melhor iniciativa por parte do técnico Roger é poupar ao máximo o time para o confronto da próxima quarta-feira (20). Duda Fortes / Agencia RBS

Existe alguma dúvida sobre qual é o compromisso mais importante para o Inter nos próximos cinco dias? Com certeza, o foco está na Libertadores da América. A essa altura da temporada é a única competição que o Inter tem alguma chance de título. No Brasileiro, a distância entre o Colorado e líderes é grande. Impossível não priorizar o torneio continental neste caso.

Levando em consideração todos os fatores que formam o contexto do jogo, a melhor iniciativa por parte do técnico Roger Machado é poupar ao máximo o time para o confronto da próxima quarta-feira (20). Em um mundo ideal, queremos ver nosso clube jogando com seus melhores jogadores em todas as partidas. Porém, é necessário levar em consideração a importância do jogo e a dificuldade imposta por ele.

O Inter não pode sofrer o risco de perder nenhum dos seus titulares. Mesmo com a equipe completa será difícil superar o Flamengo. No caso de alguns desfalques por lesões, a complexidade do confronto aumenta. Essa medida não pode ser adotada durante todo o ano, mas no caso específico desses três jogos contra o Flamengo, é necessário sacrificar o do Brasileirão.

Na partida de ida, Rochet foi um dos grandes nomes. No jogo, o goleiro colorado mostrou a importância de ter um jogador de hierarquia na posição. Isso vale para os zagueiros, principalmente Vitão, e nas laterais com Braian Aguirre e Bernabei. Não preciso nem justificar porque precisamos preservar Alan Patrick.