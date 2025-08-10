Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

O nome da vez
Opinião

É melhor um atleta promissor da base do que um veterano que não entrega gols

Ricardo Mathias demonstrou que merece ser o centroavante titular do Inter

