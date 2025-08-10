É melhor um atleta promissor da base do que um veterano que não entrega gols

Jovem foi o destaque da vitória contra o Bragantino. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Sim, o Inter venceu o Bragantino, fora de casa, por 3 a 1, com dois gols de Ricardo Mathias. Não estou surpreso. Há muito tempo falamos desse menino e de como ele precisava ganhar espaço.

Além do talento que Ricardo demonstrou em algumas oportunidades, os seus concorrentes estão apresentando um futebol abaixo da crítica. O torcedor prefere arriscar do que ver o time afundando com peças que não conseguem corresponder dentro de campo.

Não importa como será a regularidade de Ricardo Mathias daqui pra frente. Ele tem que ser titular. Por anos acompanhamos o revezamento da posição entre Borré e Enner Valencia.

Precisamos ter a mesma paciência com o novo jogador que está surgindo no Beira-Rio. Entre um veterano com salário milionário que não entrega gols e um atleta da base promissor, prefiro a última opção.

Muito mais importante do que técnica carregando a bola, camisa 9 tem que saber concluir com maestria. Ricardo Mathias demonstra ser o jogador que aproveita as chances criadas pelo time.

O Inter tem perdido gols em quantidade e isso afasta a chance das vitórias, principalmente em confrontos tão complicados como foram os da Copa do Brasil e como devem ser os da Libertadores. As poucas chances precisam ser aproveitadas.

Papai é o maior

Impossível ficar alheio ao Dia dos Pais. Uma data bonita que representa o carinho de inúmeras relações que não são baseadas apenas em questões genéticas, mas de sentimento.

Tradições são passadas de geração em geração. Tudo isso transmitido por pais, avós, mães, tias ou padrastos que assumem esse papel que não está ligado ao gênero e sim ao exercício da função de “pai”. A todos os papais, feliz Dia dos Pais.