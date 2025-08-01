Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Difícil digerir
Opinião

De quem é a culpa no Inter?

Chegamos à decisão na Copa do Brasil sem reforços para a ausência de Fernando e isso é responsabilidade do presidente Alessandro Barcellos e sua equipe

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS