Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Considerar o Flamengo já classificado contra o Inter é um erro grotesco

Torcida promete realizar um verdadeiro espetáculo para ajudar o time a buscar o resultado

