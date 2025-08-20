Considerar o Flamengo já classificado contra o Inter é um erro grotesco

Time e torcida precisam jogar juntos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (20) temos o jogo mais importante do ano para o Inter. A classificação pode significar o renascimento do clube na temporada. Ao contrário, até dezembro, a realidade colorada será o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Levando em consideração tudo aquilo que imaginamos no começo do ano e projetamos a partir do desempenho da equipe, é pouco.

O discurso que exalta o tamanho do adversário é válido, mas não pode ser o que vai ditar o rumo do confronto entre Inter e Flamengo. Sinto que um certo conformismo tomou conta do ambiente colorado na última semana. Isso precisa ser deixado de lado. É o momento de acreditar na classificação e montar a melhor estratégia para deixarmos os cariocas pelo meio do caminho na Libertadores.

Se a mobilização interna do clube necessita ser algo extraordinário, que assim seja. Porém, apesar das diferenças financeiras e técnicas, não consigo ver nenhum confronto entre gigantes brasileiros com resultados lógicos. Considerar o Flamengo já classificado é um erro grotesco, principalmente se essa consideração partir do lado do Inter. Eles vão sofrer na partida. A disputa não é fácil. E o Inter tem chances reais de classificação.

Na arquibancada e nas ruas de Porto Alegre, a torcida promete realizar um verdadeiro espetáculo para ajudar o time a buscar o resultado improvável. Sabemos que esse tipo de ambiente desequilibra a favor do mandante e esse é o objetivo dos milhares de colorados que estão se deslocando em direção ao Beira-Rio.

A estratégia do time precisa ser inteligente o suficiente para aproveitar esses fatores favoráveis. Muito antes do resultado, a equipe necessita dar uma resposta em campo para mostrar que a sinergia entre arquibancada e gramado está acontecendo. Essa junção não garante nada, mas somente com ela podemos sonhar com a classificação às quartas de final.