A tragédia anunciada do Inter

Colorado empatou com o Fluminense no Maracanã e deu adeus à Copa do Brasil. Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

Como torcedores buscamos acreditar em reviravoltas nos momentos ruins. Mas a verdade é que quanto mais próximos da partida chegávamos, e as informações em relação ao time surgiam, ficávamos cada vez mais longe da classificação. Isso é reflexo de um elenco morno e sem sangue no Inter, uma direção omissa e uma comissão técnica acomodada.

Displicência pura. Isso machuca ainda mais. No Beira-Rio, não vimos nenhuma conclusão no segundo tempo. Na partida de volta, a impressão era de que o time tinha a vantagem no colo. Troca de passes pouco produtiva e uma apatia de indignar qualquer torcedor.

A culpa é do treinador, sim. Ele optou pelos piores jogadores para compor seu time. Era momento de ousar, mudar as peças e utilizar a base. Na partida, Ricardo Mathias entrou apenas após o primeiro gol carioca. Além disso, Luiz Otávio não é utilizado para que um jogador como Ronaldo tome conta da posição após as lesões que aconteceram no primeiro tempo. Vergonhoso.

Em paralelo, o presidente Alessandro Barcellos monta um time fraco e com poucas opções. Perdemos um dos nossos melhores jogadores no meio-campo há dois meses. E, mesmo assim, ninguém da direção foi capaz de fazer o Inter mais forte ou manter um pouco da qualidade.

Lamentável ser eliminado de forma tão apática. O torcedor merece muito mais. Não sei com qual empolgação vamos lutar pela classificação na Copa Libertadores da América. Devolvam o meu Inter!