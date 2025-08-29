A situação política do Inter é tão ruim quanto a do rival

É preciso coragem e inovação na política colorada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Fiquei impressionado com a repercussão da desistência de Marcelo Marques de concorrer à presidência do Grêmio. Os meus amigos gremistas acordaram tristes e sem esperanças com o futuro do clube nos próximos anos.

A promessa de um milionário injetando dinheiro nos cofres do clube se foi pelo ralo. Diante desta informação, os tricolores voltam a estar nas mãos da velha política para que possam resolver suas questões estruturais e financeiras.

Na entrevista exclusiva ao Sala de Redação, Marcelo Marques deixou exposto problemas particulares que o fizeram desistir da ideia de presidir o Grêmio. Mas o que mais chamou a atenção era o desânimo dele com a política do clube.

Se é possível enxergar o lado bom disso, Marcelo deixa um grande holofote nas pessoas que fazem o clube acontecer. E destaca como movimentos políticos são nocivos para a saúde da instituição. E, afinal, como isso afeta o Inter?

Temos o dever de aprender com o que acontece ao nosso entorno. Inter e Grêmio dividem o protagonismo do futebol gaúcho há muito tempo e as questões de um lado sempre afetam de alguma forma o ambiente do outro.

O cenário colorado

Nos enganamos se o cenário político do Inter é melhor ou mais saudável do que o tricolor. Sofremos com as mesmas questões. Enquanto esse modelo de gestão tomar conta do ambiente colorado será difícil superar as dificuldades no cenário do clube.

Assim como no início dos anos 2000 necessitamos de inovação e coragem no comando do Inter. Ver outros clubes brasileiros despontando e nos deixando para trás no protagonismo nacional é deprimente. Não são apenas os grandes, os clubes médios também chegaram na nossa prateleira.

O ambiente do Inter não pode ser parecido com o do Congresso Nacional. O interesse deve ser um só: tornar o clube campeão e sem dívidas.