Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Pela Libertadores
Opinião

A responsabilidade do confronto está com o Flamengo

Inter ainda precisa provar que vitória contra o Bragantino não foi um resultado isolado

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS