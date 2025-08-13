A responsabilidade do confronto está com o Flamengo

Roger Machado pode se inspirar em times que eliminaram o Flamengo nos últimos anos. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O momento do Inter ainda não é bom. Apesar da vitória diante do Bragantino, o time precisa provar que isso não se trata de um resultado isolado no contexto atual do clube.

Por outro lado, o Flamengo tem uma estrutura já conhecida por todos os adversários no cenário sul-americano. O elenco milionário, as diversas opções para o treinador e o foco em duas competições colocam muita responsabilidade em cima do Rubro-Negro.

Isso não é uma tentativa de vacina ou normalizar um possível resultado negativo do Inter. Porém, antes mesmo das coisas ficarem complicadas para a equipe colorada na temporada, a partir do sorteio das oitavas de final já se teve o entendimento da dificuldade que seria encontrada pelo Inter neste confronto.

Essa seria a realidade de qualquer um dos clubes que ainda estão na Libertadores da América se tivessem que enfrentar o Flamengo. A instabilidade após o Mundial de Clubes só potencializou adversidades já esperadas.

Podemos projetar o jogo desta quarta-feira (12) por várias vertentes. A eliminação flamenguista na Copa do Brasil pode fazer com que os atletas tenham mais foco e determinação para não tropeçar em outras competições.

Pressão rubro-negra

Entretanto, sabemos que o Flamengo está sempre vivendo extremos positivos e negativos. Essa pressão por resultados pode ser prejudicial para os cariocas, como foi em oportunidades passadas na própria Libertadores da América.

Temos nas últimas duas edições um Flamengo eliminado de forma inesperada por adversários fracos. Em 2023, o Olimpia superou o rival badalado nas oitavas. No ano passado, o Peñarol de Diego Aguirre derrotou os cariocas na mesma fase. Esses jogos são inspirações para que o Inter possa jogar com inteligência essa decisão de 180 minutos. É possível!