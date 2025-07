Um substituto para Fernando no Inter

Inter busca jogador para a posição de Fernando. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Essa foi uma das piores notícias para torcida colorada na temporada de 2025. A grave lesão de Fernando enfraquece um dos setores mais importantes do time do Inter. Além de ser um dos primeiros passos na construção ofensiva do time, Fernando tem uma qualidade diferenciada na comparação com outros jogadores da posição. O currículo dele prova isso. E o dinamismo que ele entregava a equipe, antes de se lesionar, aos 37 anos, impressiona.

Diferente dos adversários mais ricos do Brasil, contamos nos dedos os jogadores diferentes que temos a disposição no elenco. Podemos dizer que o Inter tem boas peças em cada setor do campo, mas acaba sendo menos time quando precisa substituí-las. Se compararmos com os brasileiros que estão no Mundial de Clubes, tirando o Fluminense, a superioridade é gigante. E para mudar esse cenário só é possível com mais investimentos. Hoje, isso não é uma realidade para o Inter.

A prova disso é que, atualmente, o substituto de Fernando deve ser Ronaldo. O volante tem intensidade e um bom passe para um jogador da posição. A questão é que ele entrega muito menos na comparação com o titular. Além disso, pensando na altíssima régua que adversários como Flamengo e Fluminense demonstraram no último mês, seria essencial encontrar um atleta que consiga corresponder algo parecido com Fernando.

Analisando os movimentos da direção no mercado, podemos imaginar que a busca por essa reposição acontecerá. Na lateral direita, os dirigentes colorados trouxeram Alan Benítez para disputar posição com Braian Aguirre. O mesmo movimento vem sendo feito para cobrir Bruno Henrique e Thiago Maia. Com certeza, na posição dominada por Fernando até aqui, o Inter deve tentar realizar a contratação de outro reforço.