SAF no Inter: antes tarde do que nunca

A ideia da direção é decentralizar essa iniciativa da atual gestão do clube. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O debate sobre SAF no Inter foi reaberto pela gestão colorada. No cenário atual do futebol brasileiro, quem não fizer movimentos para entender o que está acontecendo no mercado, ficará para trás. Falar sobre SAF não é sinônimo de implementação do modelo no clube, mas uma forma saudável de entender quais caminhos serão trilhados pela instituição no futuro. Ter a oportunidade de se antecipar e escolher a melhor alternativa ajuda a diminuir a chance de erros a partir da tomada de decisão.

A ideia da direção é decentralizar essa iniciativa da atual gestão do clube. O primeiro passo é deixar o assunto nas mãos do conselho deliberativo. Desta forma, o assunto não se torna algo político e sim um tema que seja de interesse do Inter como instituição. Por isso, o Inter vai contratar uma consultoria para ter um estudo específico sobre cada um dos modelos de SAF.

Atualmente, está sofrido para o Inter falar em cifras. O time tenta de todos os lados arrecadar dinheiro para que consiga ter saúde financeira. Correr atrás da máquina é cansativo e, levando em consideração o potencial de dinheiro dos nossos rivais, com o tempo vamos ficar atrás não só dos clubes gigantes, mas também dos medianos que estão se organizando.

Hoje, o futuro técnico do Inter está nas mãos de possíveis propostas realizadas por outros clubes. Dependendo dos valores que forem oferecidos por jogadores como Vitão e Wesley, não tem como mantê-los, por exemplo. Essa dificuldade não permite que a direção pense apenas nas questões das quatro linhas.

Mais importante do que o modelo é saber que o Inter está pensando em soluções para acompanhar as novas formas de administração no futebol. Além de se apegar a ideias, o mais importante é encontrar formas criativas de trazer faturamento significativo paras contas do Inter.