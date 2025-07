Roger deu sinais importantes do que será feito no time do Inter  

Técnico do Inter conversou com a equipe de Zero Hora e Rádio Gaúcha. Renan Mattos / Agencia RBS

A entrevista do técnico Roger Machado à equipe de ZH e Rádio Gaúcha pode esclarecer quais serão as soluções do time a curto prazo. Neste sábado (12) o Inter volta a campo com incertezas em relação a contratações e saídas do clube.

As condições financeiras da equipe não permitem sonhar com reforços gigantes para as áreas mais frágeis do elenco colorado. Essa mesma condição faz o torcedor ficar inseguro sobre a manutenção de jogadores importantes para o contexto do time. Sabemos que investidas agressivas de outros clubes podem enfraquecer a equipe para sequência da temporada.

O maior desfalque do Inter Fernando, que sofreu uma grave lesão. Sem dúvidas, o atleta é um dos principais expoentes técnicos do grupo. A facilidade que ele encontra espaços e facilita a saída de bola da equipe desequilibra os jogos a favor do Inter. Mas, infelizmente, não podemos contar com o jogador nesta temporada. A grande questão é: qual a solução será encontrada pelo departamento de futebol e comissão técnica. Lamentar essa ausência não resolverá o problema que está estabelecido.

Durante a entrevista, Roger destacou como passou a usar Thiago Maia na segunda posição do meio-campo. Porém, o treinador colorado deixou claro que a posição de origem do atleta é a primeira função de volante. Por ter um passe qualificado e boa leitura de jogo, Thiago acaba se qualificando para cumprir outras demandas. Mas isso não significa que não possa ser um marcador que tem refino com a bola no pé.

Inclusive, seus grandes momentos na carreira foram como primeiro volante. No Santos e Flamengo, Thiago Maia ganhou destaque na posição. Além disso, fez parte do elenco que conquistou o inédito ouro olímpico, no Brasil, em 2016. Ou seja, currículo e ferramentas ele tem para suprir as necessidades atuais do Inter.