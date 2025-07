Qual é a lição que o Inter deve tirar do desempenho na volta do Brasileirão

Borré foi muito mal na partida contra o Vitória. André Ávila / Agencia RBS

Se analisarmos o desempenho do Inter na partida diante do Vitória, no sábado (12), a preocupação toma conta do sentimento. O adversário era fraco, teve demissão de técnico no meio da semana e, por outro lado, estávamos com o time ideal em campo. Se antes da parada o problema estava nos desfalques e no cansaço físico, qual a questão agora?

É óbvio que destaco a determinação da equipe em buscar o resultado até o último minuto. Esperamos exatamente esse comportamento dos nossos jogadores. O problema é que não podemos sofrer tanto para vencer rivais que poderão ser rebaixados. Esse tipo de emoção é compreensível diante de adversários do mesmo nível.

O resultado foi ótimo. A forma como esse placar foi construído é preocupante. Precisamos ter em mente que os desafios vão piorar. A régua de times que vamos enfrentar logo mais é altíssima. Com a atuação apresentada no último sábado será inviável sonhar com resultados positivos a curto prazo.

Podemos pontuar desempenhos ruins no jogo. Borré não apareceu. Wesley fez um dos seus piores jogos da temporada. Nosso capitão, Alan Patrick ficou abaixo do patamar que ele mesmo alcançou. Esses três atletas, por exemplo, são essenciais para que o time evolua e jogue bem.

Mas o foco está no desempenho de Roger Machado. Além da análise individual de cada um dos jogadores, o pior do Inter em campo foi o coletivo. E quando o coletivo não funciona o treinador precisa ser responsabilizado. Não sei quais são os fatores do dia a dia que impediram a equipe de apresentar um futebol vistoso.

Para o próximo final de semana precisamos melhorar. Viver de resultado é ilusão. Vencemos porque o Vitória tinha muitos problemas. Qualquer outra equipe, minimamente organizada, conseguirá trazer problemas para o Inter.