Precisamos separar as coisas ao analisar o desempenho do Inter

Bernabei deve voltar a titularidade no próximo domingo (20). Ricardo Duarte / Inter

O Sala de Redação, na Rádio Gaúcha, é um programa marcado por debates acalorados e opiniões diferentes sobre as questões do futebol e, especificamente, da dupla Gre-Nal. No programa desta quarta-feira (16) defendi que o trabalho do Inter é bom.

Esse pensamento analisa de forma ampla os resultados do clube até aqui na temporada. Entre Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, consigo dar, pelo menos, uma nota média ao que vem sendo feito no Beira-Rio.

Por outro lado, essa avaliação não impede que tenhamos muitos problemas para apontar desde a gestão do clube ao trabalho realizado pela comissão técnica e jogadores. A oscilação da equipe treinada por Roger Machado chama atenção negativamente.

Antes de começar o Brasileirão colocávamos o Inter entre os principais times da competição. Essa avaliação pode ter sido equivocada. Porém, no outro extremo, o time chegou a frequentar o Z4. Tudo bem, não disputar o título, mas sofrer na última parte da tabela é uma posição desnecessária e inaceitável.

Em um primeiro momento, apesar da vitória no último jogo, a equipe não deu sinais de mudança. O time com dificuldades no Brasileirão voltou com as mesmas características após o Mundial de Clubes. Para piorar, o adversário era fraco. Poucas desculpas podem convencer o torcedor para justificar um desempenho tão ruim.

É fato que os resultados do Brasileirão são ruins. Impossível discutir isso. Mas não posso tratar o resultado nos pontos corridos como se o Inter estivesse disputando apenas essa competição. Em paralelo, a equipe tem atingido as metas em outros campeonatos. Com certeza, essa divisão de atenção acaba afetando em alguns dos compromissos no calendário.

Nessa volta das competições, o time está descansado e conta com o retorno de peças importantes. Diante do Ceará, no domingo (20), no Beira-Rio, o time tem o dever de apresentar um bom futebol e mostrar o seu potencial para o torcedor. É uma forma de acalmar a ansiedade para um segundo semestre recheado de jogos complicados.