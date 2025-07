Precisamos pensar na régua que vamos estabelecer para o Inter

Tabata (E) marcou o gol que garantiu a vitória ao Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O desempenho do Inter contra o Vitória ainda preocupa. Com certeza, o mais importante é conquistar o resultado positivo. Porém, precisamos avançar no debate para projetar boas coisas para o colorado até o final da temporada.

O desempenho da equipe é o que determina onde ela pode chegar e o quanto podemos esperar dela. Por enquanto, somando as apresentações do time antes do Mundial de Clubes e o jogo do último sábado (12), seguimos preocupados com o futuro nos próximos meses.

Podemos ficar felizes com os três pontos. Eles são importantes para distensionar o ambiente e colocar o Inter em uma situação mais confortável na tabela de classificação. Por outro lado, esse é o tipo de placar que se comemora momentaneamente. É preciso se aprofundar e interpretar os acontecimentos do último sábado. O adversário era fraco. Dificilmente conseguiria impor dificuldades a equipe colorada que não estava jogando bem.

O questionamento a ser feito é em relação aos rivais qualificados que vamos encontrar pelo caminho. Será que com esse nível de atuação será possível fazer enfrentamento com times que já mostraram potencial? Vitórias pelo acaso não sustentam campanhas. Se continuarmos com a corda esticada em algum momento ela vai arrebentar.

A cobrança em relação ao Inter é pensando em qual régua será estabelecida para o time treinado por Roger Machado. Sabemos que o grupo vai precisar entregar muito mais para que possa sonhar com classificações na Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, precisamos de mais determinação em campo. Não temos time para acreditar que venceremos jogos ao natural.

O cenário do próximo jogo dentro do Beira-Rio é parecido com o último. O Ceará é superior ao Vitória, mas segue sendo uma equipe coadjuvante na competição. Dentro de casa, os três pontos são inegociáveis contra clubes que são mais fracos. O Inter terá mais uma chance de provar para o seu torcedor que está pronto para os compromissos mais complicados do segundo semestre.

