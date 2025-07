Os problemas do Inter que foram expostos na última partida  

Roger Machado comanda a equipe do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Quando passamos muito tempo sem partidas, como foi nesse período do Mundial de Clubes, a teoria acaba tomando conta da pauta. Pouco se trabalha com os fatos já que não estão acontecendo partidas e precisamos projetar o futuro dos times com base no que aconteceu nos primeiros meses do ano. Por isso, apesar da partida ruim do Inter, considero positivo ter essa amostra para poder expor as qualidades e defeitos do trabalho que vem sendo realizado no Beira-Rio.

Apesar da vitória, a grande notícia da partida do Inter foi o desempenho abaixo do esperado. Sofremos para conseguir vencer diante de um adversário fraco e que, provavelmente, será rebaixado no final da temporada. Por outro lado, jogos contra rivais fracos mascaram problemas. Logo, ter vencido de uma forma sofrida serve para evidenciar quais problemas precisamos lidar nas próximas partidas.

Falamos nos últimos dias como o ritmo apresentado pelo time no último sábado (12) é insuficiente para vencer times como Fluminense e Flamengo. Para que a gente possa ter boas perspectivas, Roger vai precisar tirar mais qualidade do Inter coletivamente. Esse é o tópico mais importante. A equipe tem jogado menos ultimamente. O nível da atuação dos últimos jogos antes da parada se repetiu no retorno.

O confronto diante do Vitória acabou deixando claro como o time deve ser reforçado em alguns setores. Roger começou o jogo com um zagueiro na lateral e com pouca intensidade no meio-campo. A projeção de pouca intensidade com Thiago Maia e Bruno Henrique se confirmou. Os dois juntos não estão dando conta da missão. É evidente que necessitamos de um atleta capaz de se movimentar entre o sistema defensivo e ofensivo – algo que se aproxime do que fazia Fernando.

Por último, os jogadores da base devem ser utilizados com prioridade. Roger não tem histórico negativo no tema, mas ficou devendo contra o Vitória. Será importante para o Inter nesse momento difícil montar uma equipe competitiva sem jovens atletas. Na hierarquia, Ricardo Mathias e Gustavo Prado estão pedindo passagem.

Acredito que essas correções podem fazer do Inter um time melhor e mais competitivo.