O que esperar do Inter nos mata-matas contra Fluminense e Flamengo

Aqui estamos em mais um capítulo da saga “Mundial de Clubes”. Afinal, esse é o meio que tem alimentado o desejo de quem ama futebol pelo mundo. Além disso, durante a competição, fomos percebendo como seria legal estar participando da competição que reúne os clubes mais importante do planeta em oito grupos.

A torcida e desejo é que a gente consiga superar adversidades financeiras e estruturais para figurar nesse seleto do grupo na próxima oportunidade.

Agora, para que tudo isso seja possível, precisamos pensar no presente. E o presente do Inter se chama Flamengo e Fluminense. Alguns torcedores, me incluo nesse “alguns”, estão desanimados com o bom desempenho dos brasileiros no Mundial. Isso, principalmente, porque dois dos nossos adversários tiveram atuações de encantar e assustar quem estará no caminho deles logo ali na frente.

O Flamengo, apesar de eliminado, fez jogos contra times da Europa que encantaram. Como explicar o 3 a 1 de virada sobre o Chelsea? Vitória com autoridade. Além disso, mesmo sofrendo 4 a 2 do Bayern, conseguiu imprimir um ritmo incrível no confronto. Os alemães pareciam surpreendidos com o que os brasileiros estavam fazendo.

O Fluminense surpreendeu mais. Não tem o mesmo investimento e poder do Flamengo. Porém, tem jogadores extremamente qualificados e lideranças que podem levar a equipe carioca longe. Thiago Silva e Arias são nomes de destaque. Com a mão de obra que tem a disposição, chegou às quartas de final de um campeonato recheado de estrelas.

Acontece que o caminho que precisamos trilhar está sendo apresentado pelos nossos próprios adversários. Se hoje eles são considerados melhores do que o Inter, vamos ter que mostrar em campo que conseguimos superar essa dificuldade. Da mesma forma que eles fizeram, com uma distância menor, temos capacidade de vencer.

O primeiro passo é reorganizar a casa. O time precisa garantir que conseguirá entregar o seu melhor tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. Com esses fatores em dia, tenho certeza de que o Inter pode surpreender no retorno das competições continentais e nacionais. Em 180 minutos tudo pode acontecer.